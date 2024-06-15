チョコマグカップ/AP/希少

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AngelicPrettyの蓋つきチョコマグカップです。箱に入ったまま保管していました。このまま箱に入ったままの現状でのお渡しになります。あくまで自宅保管の素人検品なので、ご理解の上でご購入お願いします。神経質な方はご遠慮ください。カラー...ブラウン