２枚セット アイアンデコウッドドアブラック　高さ１５２ｃｍ 黒

２枚セットアイアンデコウッドドアブラック 高さ１５２ｃｍ☆☆☆ご購入前にコメントお願いします(在庫確認のため)☆☆☆☆約幅38ｃｍx奥行1.5ｃｍx高さ152cmのドアオブジェｘ２枚セット素敵なドアオブジェ。約幅38ｃｍx奥行1.5ｃｍx高さ152cm壁に立てかけて、お手持ちのフックをかければ掛ける収納にも☆お手持ちのかごを掛けても☆木製ドア 置物 ハート シャビー※１枚目画像は２枚並べたイメージ画像です。●発送：～１０営業日 ※土日祝を除く●状態：新品未使用、未開封品●伝票欄は企業名または当店主名２枚セット 送料込み２１５００円下記セットご希望の場合は金額を変更しますのでコメントください☆１枚 送料込み１２１００円サイズW38*D1.5*H152cm■素材・成分：アイアン ウッド■生産地：中国・物を掛ける場合は、軽いものをかけるか、お手持ちの転倒防止金具を取り付けるなどし、転倒にご注意ください。・手作りのため一つの一つが異なる場合がございます。・北海道、沖縄、離島への配送は別途送料がかかりますのでお問い合わせください。同じテイストは#hapdays アイアン で検索してください☆ほかにも アイアン 出品中#hapdays ガーデン で検索☆当店全体は#hapdays で検索☆当ショップの商品をカテゴリで絞り込んだり、キーワードで絞り込みできます。 下記も同じテイスト・ジャンルで検索できます☆#hapdays ガーデニング#hapdays エレガント #hapdays スチール ガーデン雑貨テイスト...アンティーク・クラシック、シャビーシック、姫系・フェミニン



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