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★美品　ロイヤルウースター　フィギュリン　キャット　猫
商品番号 Q98526603579
商品名

★美品　ロイヤルウースター　フィギュリン　キャット　猫
ブランド名 ロイヤルウースター
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RoyalWorcesterロイヤルウースター英国製MadeInEnglandフィギュリン　置物キャット　猫ヴィンテージ　アンティークサイズ高さ:約10cm直径:約9cmx約8.5cm※画像の百円硬貨はサイズ確認用となります。付属品ではございません。★目立った傷、カケや割れなどは見受けられません。小さな傷なども目視では確認できません。ヴィンテージ品ですが、特筆する問題点はなく艶やかで綺麗なお品です。あくまでも自宅保管品ですので、自宅保管品にご理解のある方にお願い致します。丁寧、頑丈に梱包してお送り致します。誠に申し訳けございませんが、お値下げの交渉はご遠慮をお願い致します。オブジェ陶器磁器インテリアイングランドウェッジウッドコールポートロイヤルドルトン
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