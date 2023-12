★美品　ロイヤルウースター　フィギュリン　キャット　猫

RoyalWorcesterロイヤルウースター英国製MadeInEnglandフィギュリン 置物キャット 猫ヴィンテージ アンティークサイズ高さ:約10cm直径:約9cmx約8.5cm※画像の百円硬貨はサイズ確認用となります。付属品ではございません。★目立った傷、カケや割れなどは見受けられません。小さな傷なども目視では確認できません。ヴィンテージ品ですが、特筆する問題点はなく艶やかで綺麗なお品です。あくまでも自宅保管品ですので、自宅保管品にご理解のある方にお願い致します。丁寧、頑丈に梱包してお送り致します。誠に申し訳けございませんが、お値下げの交渉はご遠慮をお願い致します。オブジェ陶器磁器インテリアイングランドウェッジウッドコールポートロイヤルドルトン



