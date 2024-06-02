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商品詳細
大幅値下げ中！！断捨離出品です(^O^)詳しくないので種類等分かりません^^;外箱などは無いです。ベルト本体のみ。金バックル。黒格子柄。内側ベージュ格子柄。色あせもなく綺麗ですが画像より2箇所切れがあります。使用してる分には目立ちませんしまだまだ使えます(*^^*)私服にもスーツにも是非どうぞ！おしゃれです！(^-^)
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