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off-white 財布　ウォレットチェーン付き
商品番号 G85218184821
商品名

off-white 財布　ウォレットチェーン付き
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーニーズニューヨークで買った確実正規品です。ウォレットチェーンが付いており、首からぶら下げることもできます。めちゃくちゃカッコいいです。写真4枚目にある通りチェーンのコマが一つ外れています。このままで問題なく使用できますが、直すならペンチとボンドで修復できると思います。縦11㎝　横10㎝カラー···ブラック
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