AMIRI Three Star トラッカーキャップ

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◎即購入可◎＊新品未使用です＊値引きお控え下さい。＊当日発送*サイズ56.8-60.6cm（調整可能)*つばの長さ：約7cm*帽子の深さ：約10cm*簡易梱包での発送になります形崩れ、シワなど気になる方は宅急便コンパクトに変更＋250円、★男女兼用OK★素人採寸のため、誤差がございます。目安としてください。■商品付属品：画像に載っているもの全て海外正規代理店で購入した正規品。【注意事項】＊インポート品になります。国内正規品をお求めの方は、国内正規販売店で正規の値段で購入されることをお勧めいたします。＊日本のブティックと同等のクオリティをお求めの方、ご購入お控えくださいませ。⚠︎すり替え防止のため、郵送途中の商品破損が理由での返品のみ受け付けます⚠︎在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早め