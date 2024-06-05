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ニューエラ　 59FIFTY　 デトロイト タイガース　メッシュ　トラッカー　大
商品番号 Q69164700122
商品名

ニューエラ　 59FIFTY　 デトロイト タイガース　メッシュ　トラッカー　大
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠お手数ですがプロフィールをお読み下さい。⚠画像の箱は撮影用で付属しません。　他のダンボールに入れて発送します。★新品購入し試着しましたが少し大きいので　出品することにしました。★カラーはネイビー　サイズは8（63.5cm）★状態は画像でご確認お願い致します。NEWERA　59FIFTY　DETROITTIGERS2023MLBSPRINGTRAININGFITTEDCAPNAVY　トラッカー　メッシュキャップツバ裏　グレー暑い日はメッシュのキャップに限りますしかも希少な59FIFTYです。合わせやすい濃いめのネイビーで格好良いですよ。サイズの合う方は是非ご検討下さい。　　　　　　　　　　　8.27CHOI
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ニューエラ　 59FIFTY　 デトロイト タイガース　メッシュ　トラッカー　大
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