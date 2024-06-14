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商品詳細
リアルマッコイ A-3メカニックキャブになります。表記サイズ7ハーフです。無地はよく見かけますが、この凝ったモデルは希少だと思います。程度は試着のみで良好かと思います。神経質な方のご購入はお控え願います。発送は出来るだけコンパクトにして発送します。
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http://narcologia.ru/goods/cowpox448939.html
http://narcologia.ru/goods/response450742.html
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