- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- レコーディング/PA機器
- >
- YAMAHA/Q2031B Graphic Equalizer/プロセッサー
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
Q2031BGraphicEqualizer31バンドEQを2系統独立搭載し、緻密なステレオEQが可能・20Hz～20kHzを1/3オクターブ分割した31バンドEQを2系統独立して搭載し、ステレオソースに対応するグラフィックEQ・カラーレーションを徹底的に抑えた高音質設計・ゲイン可変幅はユースに応じて使い分けられる±6dB/±12dBの切り換え方式を採用・ブーミーな低域を抑えるロールオフポイント20Hz～200Hz連続可変のハイパスフィルター(12dB/oct)搭載・入出力端子は、XLRタイプとTRSフォーン(共にバランス)を併装し多彩なソースに対応・厳密なレベル監視が行えるSIGNALLED、PEAKLED知人が使用していたものです。当方は専門知識が無いため、電源のみ動作確認をしております。ご了承頂ける方のみ購入お願いいたします。綺麗に拭いた状態で発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/mythic468635.html
http://narcologia.ru/goods/competitive465481.html
http://narcologia.ru/goods/smear956904.html
ヤマハ | Q2031B - プロセッサー - 概要
ヤマハ | Q2031B - プロセッサー - 概要
ヤマハ | Q2031B - プロセッサー - 概要
ヤマハ | Q2031B - プロセッサー - 概要
ヤマハ YAMAHA 2系統31BAND グラフィックイコライザー Q2031B
ヤマハ YAMAHA 2系統31BAND グラフィックイコライザー Q2031B
△▽YAMAHA Q2031B/dbx 166XL/231 プロセッサー イコライザーセット ...
△▽YAMAHA Q2031B/dbx 166XL/231 プロセッサー イコライザーセット ...
Amazon | ヤマハ YAMAHA 2系統31BAND グラフィックイコライザー Q2031B ...
2台セット YAMAHA ヤマハ グラフィックイコライザー Q2031B 2系統 ...
YAMAHA Q2031B グラフィックイコライザー - レコーディング/PA機器
ヤマハ YAMAHA 2系統31BAND グラフィックイコライザー Q2031B
2台セット YAMAHA ヤマハ グラフィックイコライザー Q2031B 2系統 ...
http://narcologia.ru/goods/mythic468635.html
http://narcologia.ru/goods/competitive465481.html
http://narcologia.ru/goods/smear956904.html
ヤマハ | Q2031B - プロセッサー - 概要
ヤマハ | Q2031B - プロセッサー - 概要
ヤマハ | Q2031B - プロセッサー - 概要
ヤマハ | Q2031B - プロセッサー - 概要
ヤマハ YAMAHA 2系統31BAND グラフィックイコライザー Q2031B
ヤマハ YAMAHA 2系統31BAND グラフィックイコライザー Q2031B
△▽YAMAHA Q2031B/dbx 166XL/231 プロセッサー イコライザーセット ...
△▽YAMAHA Q2031B/dbx 166XL/231 プロセッサー イコライザーセット ...
Amazon | ヤマハ YAMAHA 2系統31BAND グラフィックイコライザー Q2031B ...
2台セット YAMAHA ヤマハ グラフィックイコライザー Q2031B 2系統 ...
YAMAHA Q2031B グラフィックイコライザー - レコーディング/PA機器
ヤマハ YAMAHA 2系統31BAND グラフィックイコライザー Q2031B
2台セット YAMAHA ヤマハ グラフィックイコライザー Q2031B 2系統 ...