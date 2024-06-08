YAMAHA/Q2031B Graphic Equalizer/プロセッサー



ヤマハ | Q2031B - プロセッサー - 概要



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Q2031BGraphicEqualizer31バンドEQを2系統独立搭載し、緻密なステレオEQが可能・20Hz～20kHzを1/3オクターブ分割した31バンドEQを2系統独立して搭載し、ステレオソースに対応するグラフィックEQ・カラーレーションを徹底的に抑えた高音質設計・ゲイン可変幅はユースに応じて使い分けられる±6dB/±12dBの切り換え方式を採用・ブーミーな低域を抑えるロールオフポイント20Hz～200Hz連続可変のハイパスフィルター(12dB/oct)搭載・入出力端子は、XLRタイプとTRSフォーン(共にバランス)を併装し多彩なソースに対応・厳密なレベル監視が行えるSIGNALLED、PEAKLED知人が使用していたものです。当方は専門知識が無いため、電源のみ動作確認をしております。ご了承頂ける方のみ購入お願いいたします。綺麗に拭いた状態で発送させて頂きます。