新旧ソフビ当時物16cmケロちゃんコロちゃん幻デッドストック☆コルゲンコーワ興和

新旧ソフビ当時物16cmケロちゃんコロちゃん幻デッドストック☆コルゲンコーワ興和珍品☆新旧ソフビ当時物！幻デッドストック昭和レトロ古い16cmケロちゃん首腕可動コロちゃん首と腕が動かせる☆コルゲンコーワ興和コーワ平成レトロ希少ケロコロ紙袋親戚の薬局の倉庫から出てきました。デッドストック新品未使用なのでとても状態が良いです☆2つあったうち1つ売り切れたので最後の1個です。このような良い状態ではなかなか出てこないと思います。ケロコロと比較するといかに大きいかがわかります。貴重なコーワ紙袋と着せ替えペアのケロコロ約6cmは袋ごと入荷した中から取り出すので新品です。不要な場合は100円引します。プラス200円で補強・追跡ありに変更可能です。コロチャン ころちゃん けろちゃん ケロチャン けろころ コルゲン けろよん かえる カエル 蛙 縁起物 興和当方管理No.z2



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