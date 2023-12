DRAGON ASH \

1999年の激レアTシャツです。こちらでもあまり見かけないと思います。グランジ〜パンクとHIPHOPを丁寧にしていた時代で後のHIPHOP〜ミクスチャーに移行する前の個人的に1番好きだった時代にZEPPにて購入しました。(写真5枚目参照)グレー/Mサイズ1〜2回着用。首のよれやプリントの劣化はありませんが、20年以上前に購入のものですので細かなコンディション等を気になされる方はご遠慮下さい現状値引き等の対応は考えておりません#DragonAsh#降谷建志DragonAshドラゴンアッシュDA降谷建志kjRIZEKENKEN10FEETBRAHMANKenKenROTTENGRAFFTYRIPSLYMEサカナクションACIDMAN武田真治TheBONEZ金子ノブアキELLEGARDENtheHIATUSMONOEYESSiMcoldrainMANWITHAMISSIONDizzySunfistマキシマムザホルモンKenYokoyamaNAMBA69MONGOL800GOOD4NOTHINGサンボマスター9mmParabellumBulletEGGBRAINHEYSMITH怒髪天dustbox四星球HAWAIIAN6Northern19WANIMAMyHairisBadCreepyNuts夜の本気ダンスキュウソネコカミヤバイTシャツ屋さん打首獄門同好会HumpBackCrystalLakeSHADOWSbacknumberSUPERBEAVERFearandLoathinginLasVegasCrossfaithRUSHBALL京都大作戦夏フェスレアH\u0026Mオープンカラーシャツ稀少希少貴重



