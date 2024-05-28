ROAD wayward レザー　ウォレット　ミネルバボックス　シルバー925

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商品詳細
road✖️waywardウォレットミネルバボックスレザーシルバー925コンチョです。箱付きかなり、高級感あります。LeatherxSilver 革はItalyMinervaBox使用（ミネルバボックスはイタリアのタンナー「バダラッシィ・カルロ社」で一枚一枚丁寧な手仕事によって、作られています。フィレンツェのサンタクローチェ地区で10世紀以上の歴史を持つ”バケッタ製法”と呼ばれる、手鞣し・手染めで仕上げた高級素材の革です。）十二分に油分が含まれているのでメンテナンスは乾拭きのみで問題ありません。シボ加工をした最高品質の革を使い、WAYWARDGenuineLeatherに別注をかけたトラッカーウォレットです。定価75350円(税込)バダラッシリンチシルバースミスlynchsilversmithlynchリンチシルバースミスheavygaugeヴィンテージビンテージ財布長財布レザーwokiniワイルドスワンズラストクロップステンダーロインwestrideトロフィークロージングワイルドスワンズバイカーラリースミスwingrockラングリッツレザーbwlcanvashosannaアットラスト ブラックサインビルウォールレザーカラー···ブラックカラー···ブラック柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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