★MoMA xニューエラ ヤンキース キャップ★新品正規品★NY買付★ベージュ

★MoMAxニューエラニューヨーク・ヤンキースキャップ★NewEraとMoMAのコラボレーションで誕生したNewYorkYankeesキャップです。片側にMoMAロゴ、もう一方にはNewEraロゴ。★MoMA限定！★新品未使用品。★ニューヨークMoMA購入。100%新品正規品、本物です！アメリカで流通している商品になります。こちらはよく見かける中国仕入のコピー品ではありません。★日本のMoMAストアで販売されているものではないので日本語のタグは付いておりません。ニューエラジャパンの白タグも付いていません。アメリカ企画にこだわる方は是非！★カラー:ベージュ★素材:ポリエステル100%カラーによって素材が異なります。ベージュはポリエステルです。(ネイビーやブラックはコットンです)★サイズFree(約56.8cm〜約60.6cm)★アジャスタブルキャップ後ろのアジャスターでサイズを変えられるので男性女性ともにお使い頂けます！★シルエットは柔らかな被り心地が特徴の9TWENTY。ウォッシュ加工が施された生地を使用。★即購入OKです。★らくらくメルカリ便(宅急便コンパクト)にて発送予定です。★ご質問あればお気軽にコメント残してください。★NewEraキャップはこちら★#newera_cloudどうぞ宜しくお願いいたします！#ニューエラ#NewEra#MoMA#ニューヨーク#ヤンキース#newyork#yankees



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