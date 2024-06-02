【極美品】メゾンマルジェラ 二つ折り財布 4ステッチ レザー ブラック 小銭入れ

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商品詳細
【ブランド】メゾンマルジェラMaisonMargiela折り財布二つ折り4ステッチグレインレザーコンパクト財布小銭入れコンパクトウォレットウォレットwalletメンズレディースユニセックスアウターコインケース付き【サイズ】タテ︰約9.5cmヨコ︰約13cmマチ︰約2cm【収納】カードポケット︰8個その他ポケット︰4個札入れ︰2個小銭入れ︰1個上記サイズは平置き実寸になります！【状態】使用感はありますがまだまだお使い頂ける備品となります！【カラー】ブラック黒【素材】レザーグレインレザー【付属品】本体のみ
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