Cartier　ベルト　メンズ　レディース　カルティエ

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Cartier 黒 ブラック系ゴールドバックルヴィンテージカルティエCartierブティックにて購入した正規品になります。付属品無し、ベルト本体のみです。使用回数少なくバックルに目立たない小傷は有りますが、革のひび割れや目立つ傷は無いかと思います。画像でご確認下さい。ご自身にて長さ調整可です。全長102cm(バックル除く)バックルより一番近い穴まで82.5cm￼1番遠い穴まで92cmベルト幅3cm不明な点はコメント下さい。Cartier カルティエ レディース メンズ素材···本革カラー···ブラック