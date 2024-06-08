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Cartier　ベルト　メンズ　レディース　カルティエ
商品番号 E31969402087
商品名

Cartier　ベルト　メンズ　レディース　カルティエ
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Cartier　黒　ブラック系ゴールドバックルヴィンテージカルティエCartierブティックにて購入した正規品になります。付属品無し、ベルト本体のみです。使用回数少なくバックルに目立たない小傷は有りますが、革のひび割れや目立つ傷は無いかと思います。画像でご確認下さい。ご自身にて長さ調整可です。全長102cm(バックル除く)バックルより一番近い穴まで82.5cm￼1番遠い穴まで92cmベルト幅3cm不明な点はコメント下さい。Cartier　カルティエ　レディース　メンズ素材···本革カラー···ブラック
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