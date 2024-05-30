新品　forme ハンドウォレット　折り財布　Cordovan

新品未使用Cordovanを用いたコンパクト財布 forme（フォルメ）より、ユニセックスで使えるハンドウォレットです。カラーDARKCOGNAC(裏地BEIGE)数多くforme所有してますが、裏地BEIGEのスタンプ入りは超珍しくHORWEEN社のスタンプはさらに珍しいです。HORWEEN社のコードバンを使用したウォレット。手馴染みがよく、使い込むにつれて独特な艶が増していきます。小さな傷や血筋が見られることがありますが、浸透した牛脂により使用していくことで目立たなくなります。#forme#折り財布



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