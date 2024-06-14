Matin Avenir 朝倉未来 応援Tシャツ2種類セット

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ご覧頂きありがとうございます(⁎ᴗ_ᴗ⁎)ペコッ初めにプロフィールをご確認ください。╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋朝倉未来の応援Tシャツ2種類をセットにしました。デザイン性も高く、普段着や運動着としても使用できます。皆んなでTシャツを着て、会場、自宅で朝倉未来を応援しよう！2種類とも新品未使用です。現在は完売している為、レアな商品となっております。不織布の袋も一緒に付けさせて頂きます。☆サイズ:XLサイズ身幅:58cm着丈:78cmコメントのお返事が遅くなることがありますが必ずお返事させて頂きます！3日以上返事がない場合はお手数ですが再度コメント頂きます様お願い申し上げます。気に入って着てていただけると嬉しいです✩.*˚╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋マタンアヴニールマタンアブニールRIZINTシャツ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏