グリーンレーベルリラクシング別注ニッキー シルクニットタイ ネクタイ ブラウン系

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商品詳細
グリーンレーベルリラクシング別注ニッキーシルクニットタイネクタイブラウン系○仕様詳細カラー：ブラウン系※気持ちオレンジがかった色みです。全長：152cm 大剣幅：6.0cm○素材詳細シルク100%ユナイテッドアローズらしい上品な色味のシルクニットタイです。通年で使えますが、暖色系ですので秋冬シーズンにもコーディネートしやすいかと思います。柔らかな生地感です。目だった汚れ等なくきれいです。
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