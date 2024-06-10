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グリーンレーベルリラクシング別注ニッキー シルクニットタイ ネクタイ ブラウン系
商品番号 C22526993138
商品名

グリーンレーベルリラクシング別注ニッキー シルクニットタイ ネクタイ ブラウン系
ブランド名 ニッキー
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グリーンレーベルリラクシング別注ニッキーシルクニットタイネクタイブラウン系○仕様詳細カラー：ブラウン系※気持ちオレンジがかった色みです。全長：152cm　大剣幅：6.0cm○素材詳細シルク100%ユナイテッドアローズらしい上品な色味のシルクニットタイです。通年で使えますが、暖色系ですので秋冬シーズンにもコーディネートしやすいかと思います。柔らかな生地感です。目だった汚れ等なくきれいです。
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