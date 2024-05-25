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【正規品】VALENTINO ヴァレンティノ Vロゴ レザー 三つ折り財布
商品番号 P93307134588
商品名

【正規品】VALENTINO ヴァレンティノ Vロゴ レザー 三つ折り財布
ブランド名 ヴァレンティノガラヴァーニ
特別価格 税込 21,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※値下げ不可、即購入可ご覧いただきありがとうございます。イタリアのラグジュアリーブランドのVALENTINO（ヴァレンティノ）の三つ折り財布です。ブラックレザーにブラックのVロゴがオシャレ。ゴールドのロゴ入り。サイズは9.5x12x3cmほどです。付属品は箱、保存袋、カード類です。海外の正規取扱ショップより買付けしました。東京都内より購入後1-2日以内に発送可能です。
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