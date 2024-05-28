二つ折り財布 リザード シャイニング 黒 緑 グリーン 本革 大容量 ギフト

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ご覧いただきありがとうございます。商品名折財布レディースメンズリザード二つ折財布トカゲ蜥蜴革内装本革小銭入れ多機能財布小さめ小さい財布ギフトプレゼントJRA日本製シャイニング加工収納抜群・コンパクトで携帯に便利な軽くてオシャレに持てるリザード折財布安心のMADEINJAPANで縫製や内装の造りも良く使いやすいデザインリザード財布トカゲ革財布紳士婦人贈り物母の日素材表地：リザード（本革）内装：牛革、生地スタイルコンパクトなサイズながら、最上級の素材を使用し職人が丁寧に仕上げた逸品です。収納も多機能でコンパクトながら大活躍のアイテムです。サイズ：横9.5cm（開き時18.0cm）×縦11.5cm×マチ4.0cm程度カラー外側：BLACK／パールグリーン内側：BLACK／ピンク仕様:内側・札入れ×2・カードポケット大×２・カードポケット小×４・小銭入れ（L字ファスナー）×１開閉：スナップボタン式重量：約120g当店で使用している本革は全て本物の革を使用しています。その為、皮革の模様など掲載画面と異なる場合がございます。また天然皮革に関してはワシントン条約を元に適正に輸入された商品を販売しています。JRA/RZ-HF-BBD0-14038532商品関連ワードリザード二つ折り財布トカゲ革本革レザー財布黒緑ブラックグリーンメンズレディースかぶせ大容量革財布収納お札入れ小銭入れ蛇革#折財布#本革#誕生日#財布#革財布#レザーウォレット#記念日#リザード#プレゼント#コンパクト#高級#小銭入れ#メンズ#牛革#レディース#トカゲ#シャイニング#蜥蜴革#ギフト#父の日