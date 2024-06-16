WACKO MARIA（ワコマリア）Tシャツ

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WACKOMARIAのロゴ入りTシャツです。数回着て着なくなったため出品します。目立った傷や汚れはありません。洗濯の際は直射日光を避け干しておりました。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏●サイズ：タグ表記Ｍサイズ●素材：コットン100%