PIZZA OF DEATH RECORDS Tシャツ　リフレクター

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商品詳細
グッズ種類···Tシャツ定番のPIZZAOFDEATHRECORDSTシャツのリフレクター(反射)仕様です。1度販売されてから再販されてない希少品になります。※新品未使用ですが、一度人の手に渡ったものです。神経質な方の購入はお控えください。素人保管の為畳じわなどがある場合がございます。神経質な方や気になる方はご遠慮下さい。発送は２つ折りなどになりますのでご了承下さい。状 態：新品、未使用サイズ：L柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック
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