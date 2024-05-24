NIKE TERMINATOR HI DEADSTOCK ターミネーター

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商品詳細
NIKETERMINATORHIDEADSTOCK307147-051ナイキ ターミネーターサイズ 26㎝何度か着用しましたが、その後、日の当たらない靴箱で保管しておりました。付属品は正規のオレンジの紐も残しているので付けておきます。ソールの減りや破れなどございませんが履き口に少し汚れがあります。＊スニーカーのみの出品になります。⭐︎ご購入後のキャンセル、返品はお受けしておりませんのでご了承下さい⭐︎あくまで中古品で使用感がございます。ご理解いただいた上でご購入をお願いします。メインカラー···ブラックメインカラー···ブラック、パープルメインカラー···ブラック、パープル、ピンクモデル/シリーズ···TERMINATOR
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