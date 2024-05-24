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NIKE TERMINATOR HI DEADSTOCK ターミネーター
商品番号 I69385822351
商品名

NIKE TERMINATOR HI DEADSTOCK ターミネーター
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKETERMINATORHIDEADSTOCK307147-051ナイキ　ターミネーターサイズ　26㎝何度か着用しましたが、その後、日の当たらない靴箱で保管しておりました。付属品は正規のオレンジの紐も残しているので付けておきます。ソールの減りや破れなどございませんが履き口に少し汚れがあります。＊スニーカーのみの出品になります。⭐︎ご購入後のキャンセル、返品はお受けしておりませんのでご了承下さい⭐︎あくまで中古品で使用感がございます。ご理解いただいた上でご購入をお願いします。メインカラー···ブラックメインカラー···ブラック、パープルメインカラー···ブラック、パープル、ピンクモデル/シリーズ···TERMINATOR
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