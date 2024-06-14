『当日発送』シュリンク付き スノーハザード ボックス ポケモンカード

当日発送させて頂きます！！！ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット拡張パックスノーハザード未開封シュリンク付き1Boxになります。量販店当選品。状態は写真にてご確認下さい。緩衝材に包み、専用ダンボールにて発送。パックの中身はランダムですので、中身で評価する方はご遠慮ください。なお素人検品となりますので一律プレイ用とさせて頂きます。厳重に保管しておりますが、素人保管の為神経質な方はご遠慮ください。トラブル、すり替え防止の為、購入後ご購入様都合でのキャンセル、返品、返金等一切受け付けませんのでご了承頂ける方のみご購入お願い致します。なお、キャンセル防止の為コンビニ払いはご遠慮下さい。#スノーハザード#スカーレットex#バイオレットex#ポケカ#ポケモンカード#拡張パックボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)



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