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90s ステューシー　USA製　ドラゴン　L
商品番号 H48030758315
商品名

90s ステューシー　USA製　ドラゴン　L
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 5,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメントなし即決歓迎シングルステッチ部分色褪せなども見られません多少、毛羽立ちありますが状態の良いヴィンテージtシャツです。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋ホームクリーニング済み肩幅、身幅、身丈、袖丈50.52.71.19多少の誤差はご了承くださいませ。・素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ・あくまで古着(ビンテージ品)ですので、使用感は人によって感じ方、見方で、差がありますので、気になる所があれば購入前に質問し、ご納得の上ご購入くださいませ。完璧を求められる方はご遠慮ください返品送料は購入者様ご負担でお願い致します
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