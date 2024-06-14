ノースフェイス ダウン マフラー ブラック

T-BALLMUFFLERNA5IN51J韓国ホワイトレーベルの正規品になります。ダウンと同じ形で優れた保温性を持ったON-BALL充填材を使用したマフラーです。表側には刺繍ロゴが、裏側には小さなラベルのロゴが付いており、リバーシブルで使用が可能な商品です。幅広のサイズ感で、着用時にしっかりとした暖かさを感じることができます。設定金額はギリギリに設定しておりますので交渉はご遠慮いただきますと幸いです。表地：ポリエステル（リサイクル）100％裏地：ポリエステル100％



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