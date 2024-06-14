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ノースフェイス ダウン マフラー ブラック
商品番号 G75059764904
商品名

ノースフェイス ダウン マフラー ブラック
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,964 円
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商品詳細

T-BALLMUFFLERNA5IN51J韓国ホワイトレーベルの正規品になります。ダウンと同じ形で優れた保温性を持ったON-BALL充填材を使用したマフラーです。表側には刺繍ロゴが、裏側には小さなラベルのロゴが付いており、リバーシブルで使用が可能な商品です。幅広のサイズ感で、着用時にしっかりとした暖かさを感じることができます。設定金額はギリギリに設定しておりますので交渉はご遠慮いただきますと幸いです。表地：ポリエステル（リサイクル）100％裏地：ポリエステル100％
http://narcologia.ru/goods/passionate656113.html
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