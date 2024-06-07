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メンズベルト　メッシュ
商品番号 K60008246505
商品名

メンズベルト　メッシュ
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 9,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革ETROの本革メッシュベルトシンプルなバックルにETROの刻印がさりげなくおしゃれです。1回使用したかどうか？と美品です。サイズ3.5cm✖️103cmメッシュなのでほぼフリーサイズかと思います。
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