新品！！ジェイリンドバーグ　ビッグロゴバングル　ベルト

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商品詳細
こちらは、ジェイリンドバーグのビッグロゴバングルベルトになります。これからの暑い時期に短パンに合わせていただくと大変オシャレだと思います。是非如何でしょうか？サイズ95センチ 幅は3.8センチ留具の所から一つ目の穴までは90センチ※素人採寸なので多少の誤差はお許し下さい。定価13000円＋税牛革カラーホワイトご不明な点はご質問下さい。
http://narcologia.ru/goods/slide230487.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper120609.html
http://narcologia.ru/goods/approximate693420.html
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