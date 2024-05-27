テナーウクレレ 26サイズ Enya EUT-Feather

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商品状態：動作確認済み、本体表面ややすり傷あり（画像を参考にしてください）。付属品は写真に写っているものが全てです。ご購入前に必ず画像に目を通してご確認ください。 購入証明書なし、 外装箱に多少ダメージ、汚れあり、 完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。 以上ご了承の上の購入をしてお願いいたします商品コード：IK-4405072高品質なFeather専用ケースが付属します。CNC加工3ピースマホガニー材単板とAcousticPlusピックアップ付き(EnyaEUT-Featherブラック