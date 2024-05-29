新品未使用 ポールスミス 折り財布 本革 クロコ型押し シャイニング加工 黒

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●アイテムロゴワンポイントイタリア製2つ折り縁取りのさりげないマルチストライプが◎箱、保存袋、カードが付属します。●サイズタテ9.5cmヨコ11cmマチ2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。●素材カーフレザー●状態SS*下記基準でランクを決めております。SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品●カラーブラック※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求めください。●配送簡易包装にて1～2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますが、ご了承ください。●購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋古物市場ストア商品鑑定済商品●最後に必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。●管理番号TG608-TA-NB12-2