ジョニーデップ着用　左腕 TATTOO Tシャツ　M

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ジョニーデップ着用 ジョニーの左腕に刻まれているTATTOOTシャツになります。ヴィンテージとなっておりますがJD×ビバリーキルズの商品になります。colorブラックサイズ M平置きサイズ肩幅 41cm身幅 49cm着丈 68cm袖丈 19cm素人の平置き採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。あくまでも中古品になりますのでご理解の上でのご購入検討をお願い致します。新品同等な商品をお求めな方神経質な方のご購入はご遠慮願います。NCNRでお願い致します。RRLダブルアールエルラルフローレンザリアルマッコイズbucoジョーマッコイトイズマッコイウェアハウスダブルワークスヘラーズカァフエウエストライドues東洋エンタープライズバズリクソンズシュガーケーンミスターフリーダムヘッドライトsunsurfhbarcカーハートパタゴニアリーバイスリーバイスヴィンテージクロージングlvcLee古着ヴィンテージTシャツロックTシャツジョニーデップ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬