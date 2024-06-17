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ジョニーデップ着用　左腕 TATTOO Tシャツ　M
商品番号 R86061903479
商品名

ジョニーデップ着用　左腕 TATTOO Tシャツ　M
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 7,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョニーデップ着用　ジョニーの左腕に刻まれているTATTOOTシャツになります。ヴィンテージとなっておりますがJD×ビバリーキルズの商品になります。colorブラックサイズ　M平置きサイズ肩幅　41cm身幅　49cm着丈　68cm袖丈　19cm素人の平置き採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。あくまでも中古品になりますのでご理解の上でのご購入検討をお願い致します。新品同等な商品をお求めな方神経質な方のご購入はご遠慮願います。NCNRでお願い致します。RRLダブルアールエルラルフローレンザリアルマッコイズbucoジョーマッコイトイズマッコイウェアハウスダブルワークスヘラーズカァフエウエストライドues東洋エンタープライズバズリクソンズシュガーケーンミスターフリーダムヘッドライトsunsurfhbarcカーハートパタゴニアリーバイスリーバイスヴィンテージクロージングlvcLee古着ヴィンテージTシャツロックTシャツジョニーデップ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/choice923285.html
http://narcologia.ru/goods/flight317628.html
http://narcologia.ru/goods/passivity692283.html
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