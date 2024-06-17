パンダ　ネクタイ 2本

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新品パンダ柄のネクタイ2本組です。1本はRENECHAGAL深緑と青です。さりげないパンダがおしゃれでどの年代の方もお使いいただけると思います。新品未使用ですが、長期自宅保存管理ということご了承の上お取引お願い致します。※価格交渉可