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パンダ　ネクタイ 2本
商品番号 M16626402174
商品名

パンダ　ネクタイ 2本
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品パンダ柄のネクタイ2本組です。1本はRENECHAGAL深緑と青です。さりげないパンダがおしゃれでどの年代の方もお使いいただけると思います。新品未使用ですが、長期自宅保存管理ということご了承の上お取引お願い致します。※価格交渉可
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