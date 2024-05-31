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未使用 別注 クロコダイル ワニ革 背ワニ パイソン フルオーダー 蛇 金運
商品番号 K61111311849
商品名

未使用 別注 クロコダイル ワニ革 背ワニ パイソン フルオーダー 蛇 金運
ブランド名 リザード
特別価格 税込 28,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フルオーダーで作成しましたが使わないので、出品します。【サイズ】約　縦19.5cm横10.5cmマチ2.5cm【仕様】札入れ2箇所内ポケット1箇所カードポケット10枚【オーダー価格】300,000円程度財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/traverse839926.html
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