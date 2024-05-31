未使用 別注 クロコダイル ワニ革 背ワニ パイソン フルオーダー 蛇 金運

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革の基礎 ～エキゾチックスキンの魅力part.1【クロコ、リザード ...



高級皮革の種類について クロコダイル・オーストリッチ・リザード ...



高級時計に使われるワニ革(クロコダイルベルト)についての基礎知識 ...

フルオーダーで作成しましたが使わないので、出品します。【サイズ】約 縦19.5cm横10.5cmマチ2.5cm【仕様】札入れ2箇所内ポケット1箇所カードポケット10枚【オーダー価格】300,000円程度財布形···長財布素材···本革