未使用 別注 クロコダイル ワニ革 背ワニ パイソン フルオーダー 蛇 金運

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商品詳細
フルオーダーで作成しましたが使わないので、出品します。【サイズ】約 縦19.5cm横10.5cmマチ2.5cm【仕様】札入れ2箇所内ポケット1箇所カードポケット10枚【オーダー価格】300,000円程度財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/traverse839926.html
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