フェンディ マフラー

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ご覧頂きありがとうございます。フェンディマフラーとなります。カラー:ブラウンサイズ:29cm×155cm素人さとなりますので多少の誤差はご了承下さい。デザイン:FFマークがエレガントな人気の『ズッカ柄になります。男女問わずにエレガントにお召しいただけます。また写真でも掲載しておりますが裏表で配色が違う仕様となっております。自宅保管をしておりました。クリーニングに出して出品させて頂いております。その証明というわけではありませんが、クリーニングに出して戻ってきた状態のままお送り致します。改めて商品の確認の為ビニールから出しましたが再度ビニールに梱包しての発送となります。写真ではわかりにくい部分等ございましたらお気軽にコメントのほどよろしくお願い致します。#フェンディ#フェンディマフラー#マフラー#ズッカカラー···ブラウン