★新品★ NEWERA シカゴ　ホワイトソックス　キャップ　スウェード　黒

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商品詳細
★商品名NEWERACHICAGOWHITESOX9FORTYK-FRAMESTRAPBACKCAPニューエラシカゴ ホワイトソックスストラップバック キャップ ★カラーブラック(ボディ)タン(ロゴ)★サイズM/L(ストラップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴スウェード素材を使用した国内未発売ニューエラキャップ。K-FRAMEはクラウンが高く、深めのシルエットが特徴的。MLBWBC帽子海外限定ストリートStussyファッションコーディネートステューシー#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ブラック形···ベースボール
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