KENZOレザーキャップ

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こちらの商品をご覧頂きありがとうございます。☆商品KENZオールレザーキャップ（虎・ユニセックス）☆サイズ・縦幅20㎝・横幅18㎝・ツバ8㎝＊若干の誤差はご了承下さい。☆状態一度、家で被ったきり袋に入れて保管していました。状態は新品同様です！☆配送簡易放送にて1日〜2日で配送させて頂きます。