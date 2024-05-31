8/2まで限定値下げ！NEW ERA　パドレス　ワールドシリーズ

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商品詳細
ニューエラ サンディエゴ・パドレス 1998年のワールドシリーズモデルです。ダルビッシュ選手の活躍で人気上昇中のパドレス。入手困難なワールドシリーズモデルです。目立った傷等なくとても綺麗な状態です。即購入可。目立った傷等もなく美品ですが、素人の判断ですので商品の状態は写真でご確認ください。トラブルを避けるため、神経質な方のご購入はお控えください。コメントでさらに値下げするかもしれません！今が購入のチャンスです…
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