NIKE スラムダンク　キャップ　桜木花道　ジョーダン

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商品詳細
2014年発売のNIKE×スラムダンク桜木花道キャップになります。JORDANSLAMDUNK6CAP品番 688689カラー ブラックサイズ ONESIZE頭囲 57〜59cm一度試着し、長らく自宅保管していたものになります。ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。桜木花道流川楓赤木剛憲三井寿宮城リョータ木暮公延湘北高校SLAMDUNKカラー···ブラック形···ベースボール
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