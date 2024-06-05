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ネイバーフッド×パブリック・エネミー 23AW ロゴ刺繍 ベースボールキャップ
商品番号 P77412970572
商品名

ネイバーフッド×パブリック・エネミー 23AW ロゴ刺繍 ベースボールキャップ
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 4,756 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEIGHBORHOOD×PUBLICENEMYネイバーフッド×パブリック・エネミー2023AWBASEBALLCAPロゴ刺繍コットンツイルベースボールキャップ帽子FBLACK(ブラック)メンズフロントパネルにロゴを刺繍したキャップ。耐久性に優れるスタンダードなTCチノクロスを使用。アジャスターはオリジナルバックル。PUBLICENEMYとのコラボレーションモデル。【表記サイズ】メンズ:F【実寸サイズ】つば　約7.2cm　頭周り　約57～60cm【素材】ポリエステル65％コットン35％【色】BLACK(ブラック)【仕様】品番:232YGNH-HT02Sリリースシーズン:2023年秋冬参考シーズン:オールシーズンアジャスター:あり【状態】使用感が少なく、かなり状態の良い商品です。【付属品】保存袋・タグ【備考】ネイバーフッドオンライン購入
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