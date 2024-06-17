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SINA COVA シナコバ　レザーベルト　ブラウン×3色デザイン
商品番号 I84255855870
商品名

SINA COVA シナコバ　レザーベルト　ブラウン×3色デザイン
ブランド名 シナコバ
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シナコバのレザーベルトです。カラー：ブラウン×3色デザイン長さ（全5個中の真ん中の穴まで）：約87cm全体的に使用感があり、革がボロボロと剥がれてくる状態です。中古品にご理解いただける方のみお願いいたします。匿名配送です。#まいが出品中のベルトはこちら他にもシナコバのベルトを出品しています。一緒にご購入いただける場合はお値引きできますので、ご連絡ください！
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