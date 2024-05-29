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新品 DAMA SURFBOARDS CAP キャップ ダマサーフボード
商品番号 A48696361882
商品名

新品 DAMA SURFBOARDS CAP キャップ ダマサーフボード
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 13,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランド/DAMASURFBOARDS●アイテム/‘CAP’キャップ●色/　ブラック　●サイズ/フリー●素材/アクリル80%/ウール20%●リリース/　●付属品/なし●コンディション/新品●希少アイテム。‘木村拓哉’氏がメッシュのタイプを着用。北千葉を代表するロングボーダー‘ダマ’氏のオリジナルブランド。
http://narcologia.ru/goods/recuperation239621.html
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