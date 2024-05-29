新品 DAMA SURFBOARDS CAP キャップ ダマサーフボード

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商品詳細
●ブランド/DAMASURFBOARDS●アイテム/‘CAP’キャップ●色/ ブラック ●サイズ/フリー●素材/アクリル80%/ウール20%●リリース/ ●付属品/なし●コンディション/新品●希少アイテム。‘木村拓哉’氏がメッシュのタイプを着用。北千葉を代表するロングボーダー‘ダマ’氏のオリジナルブランド。
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