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ルイヴィトン　ネクタイ　ストライプ　レジメンタル　ブルー
商品番号 F36217878835
商品名

ルイヴィトン　ネクタイ　ストライプ　レジメンタル　ブルー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 4,429 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン　ネクタイ　ストライプ　レジメンタル　ブルー　箱無し大剣にスレがあります(写真11、12枚目)ネクタイの締め方がイラストで載っているブックレット付き断捨離のため出品匿名配送大剣幅　9.5cm織りシルク　100%イタリア製＊箱をご希望でしたらプラス500円でお付けしますので、コメント欄でお知らせください#ルイヴィトン#ルイヴィトンメンズ#ネクタイ#ブランドネクタイ#スーツ#結婚式#披露宴#結婚式二次会#結婚式#正装#フォーマル#ビジネススーツ#男性向けプレゼント#織りネクタイ#ルイヴィトンネクタイ#ヴィトンネクタイ#ブルーネクタイ#ヴィトン#ビトン柄・デザイン···ストライプカラー···ブルー
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