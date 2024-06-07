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商品詳細
ルイヴィトン ネクタイ ストライプ レジメンタル ブルー 箱無し大剣にスレがあります(写真11、12枚目)ネクタイの締め方がイラストで載っているブックレット付き断捨離のため出品匿名配送大剣幅 9.5cm織りシルク 100%イタリア製＊箱をご希望でしたらプラス500円でお付けしますので、コメント欄でお知らせください#ルイヴィトン#ルイヴィトンメンズ#ネクタイ#ブランドネクタイ#スーツ#結婚式#披露宴#結婚式二次会#結婚式#正装#フォーマル#ビジネススーツ#男性向けプレゼント#織りネクタイ#ルイヴィトンネクタイ#ヴィトンネクタイ#ブルーネクタイ#ヴィトン#ビトン柄・デザイン···ストライプカラー···ブルー
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