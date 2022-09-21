NEON LEATHER GARMENT レザー長財布

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NEONLEATHERGARMENT本革長財布中古品ですでも美品です1点物写真最後赤丸部分のプリントが少しはげている部分があります使用感はありますが作りたての硬さはなく柔らかく使い心地の良い感じですファスナーもチェーン部分も良好です中古品にご理解頂ける方のご購入お待ちしております几帳面な方はご遠慮くださいプロフィールを一読お願い致します日章旗旭日旗漢字PUNKパンクロカビリーバイク一点物ライダーライダースザクラッシュジョーストラマーストラマークラッシュ