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希少✨LOUIS VVITTON✨.ルイ·ヴィトンネクタイ、アウトレット　紳士
商品番号 T38664944682
商品名

希少✨LOUIS VVITTON✨.ルイ·ヴィトンネクタイ、アウトレット　紳士
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名…LOUISVVITTON商品名…ルイ、ビィトンサイズ…長さ…156cm.横…９cm〜3.5cmカラー...ゴールド状態…使用感なしです。まだまだ、使用できます。付属品…箱なし　　※真贋鑑定済みの業者オークションにて購入した正規品です。#ゴールド#ネクタイ#父の日プレゼント#ギフト#アウトレット#紳士#参観日#希少#メンズ#カバン
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