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【超美品希少★人気】ボッテガヴェネタ ラウンドジップ長財布マキシイントレチャート
商品番号 G72963742450
商品名

【超美品希少★人気】ボッテガヴェネタ ラウンドジップ長財布マキシイントレチャート
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 24,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【超美品希少★人気】ボッテガヴェネタラウンドジップ長財布マキシイントレチャートご覧いただき、ありがとうございます。使用頻度少なく、大切に使っておりました。とても綺麗な状態で美品だと思います。ユニセックス、男女兼用、購入時の備品もお付け致します。ぜひこの機会にいかがでしょうか。あくまでユーズドですので細かなことが気になる方や、ユーズド慣れしていない方は購入をお控えください。すみません。ご理解頂ける方、ご検討のほどよろしくお願いいたします。カラー···ブラック
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