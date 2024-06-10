限定●バーバリー ロンドン キングダム 帽子 キャップ ノバチェック Mサイズ

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こちらの商品は送料込みとなります。○バーバリーロンドンBURBERRYLONDON帽子キャップベースボールメンズキングダムKINGDOMノバチェックM○サイズ/MM/57cm表記ツバ長さ 約6.8cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れのないお品物です。一般的な使用品となりますがまだまだ着用いただけます。2018年に発売されたキングダムロゴ刺繍入りのキャップです。ツバの先端がバーバリーのノバチェックになっておりおしゃれな一品となります^^○カラー黒 ブラック ノバチェック○素材コットン○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。