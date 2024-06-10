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ファイナルファンタジー1番くじ　G賞　ミニフィギュア
商品番号 L15046050602
商品名

ファイナルファンタジー1番くじ　G賞　ミニフィギュア
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 3,132 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイナルファンタジー1番くじG賞ミニフィギュア7種開封後プチプチに包み箱に入れて保管箱は計6個です箱なしでプチプチのみでの発送の場合は500円お値引きいたします特に目立つ傷などはありませんが、一度開封済みの商品であることご理解ください種類···プライズ/一番くじ
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