JEAN ROUSSEAUジャンルソー新品メンズレザー財布仏製50600円箱付き ...

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財布形...二つ折りJEANROUSSEAUジャンルソー新品メンズレザー財布仏製50600円箱付きです。フランス製です。ダメージ汚れありますが箱付です。横約13センチ、縦約9センチ程度です。(素人寸です)ポケット、札入れ、ジップ小銭入れ、カード×3という構成です。★新品未使用は間違いありませんが、店頭サンプルキャリー品です。★出品感、細かな出品汚れキズシワなどはございます。★キズ、汚れ、シワがあります。気になる方は入札をご遠慮下さい。上記ご了承の上ご入札下さい。貴重なJEANROUSSEAUジャンルソー新品メンズレザー財布仏製50600円箱付きです。こだわりのある方に。宜しくお願いいたします。