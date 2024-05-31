Yohji Yamamoto NEW ERA キャップ 59FIFTY

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お値下げ致しました。カラー···ブラック頂き物ですがサイズが合わず自宅で保管しておりました。1度試して被ったのみで、タグも付いております。サイズ73/8ショッパーは処分してしまいございません。お値下げ等質問ございましたらコメントお願い致します。