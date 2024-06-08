テンダーロイン tenderloin タイガーカモ　キャップ

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商品詳細
【ブランド】TENDERLOIN/テンダーロイン【アイテム名】タイガーカモ迷彩コーデュロイトラッカーキャップ【カラー】olive【素材】cotton【サイズ】F実寸ツバ6.5cm頭周囲54.5〜60【製造国】日本製【状態】中古目立つ傷汚れなし
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